Ricky Martin a Pablo Alborán: «A vivir sin miedos, te lo mereces»

La Voz de Galicia Martín Bastos

18/06/2020 14:54 h

Poco después de que Pablo Alborán anunciase a través de un vídeo en Instagram que es homosexual, lo que provocó numerosas reacciones de apoyo, llegaba la de Ricky Martin, un cantante que tomó la misma decisión de hacer pública su sexualidad hace ya diez años. «Bravo hombre valiente. La vida es muy corta para vivirla a medias. Son muchas las almas que pasan por esta vida sin llegar a aceptar su naturaleza y eso es triste. Esa batalla, ya la has ganado. Que afortunado eres. No sabes la cantidad de hombres y mujeres que has ayudado con este vídeo. Que feliz me siento por ti. A vivir sin miedos Pablo. Te lo mereces», escribía en los comentarios de su publicación.

El cantante malagueño Pablo Alborán, de 31 años, sorprendía a todos ayer anunciando en un vídeo con subtítulos en inglés su orientación sexual. «Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poco más feliz de lo que ya era. Mucha gente lo sabe, lo supone o simplemente le da igual», explicaba. «En mi casa siempre he tenido la libertad de amar a quien he querido. Me he sentido arropado y acompañado a la hora de cumplir cada uno mis sueños. En mi trabajo, con mis amigos, en mi compañía de discos, en Warner, jamás me sentí discriminado, odiado o sentí que decepcionaba a alguien por ser yo. Pero desgraciadamente hay mucha gente que no lo vive así así que hoy sin miedo espero que esto hoy le haga el camino más fácil a alguien. Pero, sobre todo, lo hago por mí», continuaba.

«Como sabéis el mundo nos está dejando algunas noticias agridulces últimamente. Todos nos sentimos extraños, nos replanteamos la vida, el trabajo, lo que nos hace feliz y lo que no. Creo en muchas ocasiones nos hemos olvidado del amor que nos une, que nos hace más fuertes y mejores y hoy desde ese amor quería contaros algo muy personal», añadía. «Siempre he escrito canciones que hablan sobre ti, sobre mí, sobre lo que sucede alrededor, sin importar el género, la edad o incluso el idioma, porque para mí la música es libre y quiero sentirme igual de libre que mis canciones. Quiero ser coherente, consecuente y lo más responsable posible conmigo mismo. Seguiré centrando mi vida pública en mi trabajo, en mi música. Intentaré hacer mi trabajo lo mejor que sé, desde mis entrañas. Con un respeto máximo a la profesión y al público», explicaba. «Quiero daros las gracias por el cariño que siempre he recibido, por el apoyo incondicional que me dais. Estoy loco porque nos podamos ver pronto y enseñaros todo lo que os estoy preparando, viene un disco muy especial. Un abrazo muy fuerte y a vivir, a vivir que la vida se va», finalizaba el cantante.

La reacción de Ricky Martin al anuncio de Alborán cobra especial sentido, ya que hace años se especuló con que ambos podrían tener una relación especial. Ocurrió en el año 2014, apenas cuatro años después de que el cantante de Living la vida loca o María anunciase que era gay. Una imagen de Pablo Alborán y Ricky Martin juntos en la India desató los rumores.

Todo un lujo componer contigo en la India @ricky_martin. Otro sueño cumplido.Sorpresas para el próximo disco familia! pic.twitter.com/R8PUEdi7Aj — Pablo Alborán (@pabloalboran) February 20, 2014

Poco después, dos imágenes muy parecidas colgadas por cada uno en Instagram añadieron aún más especulaciones a un asunto del que ninguno de los dos quiso hablar.

Alborán de hecho se negó a hablar de su vida privada cuando se le preguntó por su relación con Ricky Martin. «Yo respeto tu profesión y a los medios porque los necesito en mi carrera. Pero también es cierto que soy músico, así que cuando quiera hacer una rueda de prensa sobre lo que ocurre o no ocurre en mi cama, si quieres te llamo, pero hoy no», dijo tajante el cantante malagueño.

De su encuentro salió una canción juntos, Quimera, publicaba en el año 2015.

María Esteve, el gran apoyo de Pablo Alborán

Tras su anuncio, Pablo Alborán tuvo ayer numerosos mensajes de apoyo. Uno de los más especiales fue el de María Esteve, al que le une una gran amistad desde hace tiempo. «Eres un ser humano maravilloso y yo te quiero mucho. Te quiero libre, te quiero siempre y te quiero bien», le escribía la hija de Pepa Flores, a la que le une una gran amistad desde hace años.

No fue la única que mostró su apoyo tras su anuncio. El programa Late Motiv, que presenta Andreu Buenafuente, dedicó el comienzo de su programa a Pablo Alborán. «Ole tú, Pablo Alborán», decía el presentador.