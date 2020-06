Robledillo: «Mi nueva novela es una distopía sobre el covid»

0

La Voz de Galicia

10/06/2020

Alejandro Rodríguez Robledillo, escritor, editor y trabajador social afincado en Lugo, presentará el viernes 12 su tercera novela -después de El libro negro de Philomeno y De gallegos, tucanes y trabajadores sociales-, Madrid 2043, que habla del futuro Madrid tras la pandemia. El acto tendrá lugar a las 19.45 horas en la librería Balmes de Lugo, pero sin público ni retransmisión on-line. «Será una presentación al aire, sin streaming, con la prohibición de asistencia de público. Lo que tengo que contar me lo contaré a mí mismo», afirma.

-¿Por qué hará una presentación sin público?

-Mis dos primeros libros los presenté también en Balmes, y confrontaré las dos imágenes, de una librería llena en los dos primeros casos, y un espacio vacío ahora. Con esto quiero reivindicar lo difícil que nos lo están poniendo a los escritores y a los ciudadanos en general. A mucha gente no le vale con que cumplamos la ley, quieren que hagas lo que ellos quieren, haciendo uso del chantaje emocional si es necesario. Y a mí también se me criticará por hacer la presentación así, como se criticó a los padres que salieron con los niños, a los que sacaban el perro a pasear o a los que tomaron algo en una terraza. Así que es una crítica a la sociedad en general.

-¿Y las próximas presentaciones?

-Esto es una performance que realizaré por distintas ciudades para difundir mi novela, porque un autor tiene que viajar para llamar la atención sobre su obra. Y lo seguiré haciendo así, sin público. Por ahora están confirmadas las presentaciones en Ferrol y en Santiago.

-¿De qué trata «Madrid 2043»?

-Mi nueva novela es una distopía sobre el covid, ambientada en el Madrid de dentro de veinte años, donde la «nueva normalidad» será sencillamente «la normalidad». Es un libro corto, de apenas 150 páginas, que trata de una reflexión sobre cuántas cosas nos van a quedar de la pandemia, en una sociedad sin abrazos.

-Es una visión pesimista...

-Sí. La sociedad estará dividida entre los que se han conseguido inmunizar y los que no, de forma que quienes no son inmunes no podrán desarrollar una vida normal. A través de este hilo, pongo el foco en lo social, centrándome en tres aspectos, fundamentalmente: la automatización de los puestos de trabajo, la crisis social, y un control enorme por parte de las nuevas tecnologías y los sistemas informáticos de algoritmos. Son los sistemas de Servicios Sociales, las SS, que toman el control.

-¿Cómo se puede adquirir el libro?

-Se puede comprar en la página web www.alejandrorobledillo.com, y el viernes saldrá a la venta en las librerías Balmes y Trama.

El argumento

La novela cuenta la historia de un hombre que quiere inmunizarse para conseguir un pasaporte sanitario: «En un futuro dividido entre personas inmunes y no inmunes a un virus que ha diezmado a la población, la única solución para poder interactuar físicamente con otras personas es someterse a un programa de infección voluntaria. Son los SS (Servicios Sociales) los encargados, a través de un algoritmo denominado Minerva, de decidir quién puede ingresar en el programa y escalar el último peldaño de un sistema de integración social denominado La Escalera. Juan Pertierra aspira a entrar en dicho programa, pero comete un error que echará al traste sus planes de futuro».