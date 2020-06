El empresariado se suma a la reclamación de que reabran las fronteras con Portugal

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M.Torres

Tui 01/06/2020 21:45 h

El empresariado de la provincia y del norte luso se suma a la reivindicación social por la reapertura urgente de los pasos fronterizos con Portugal. Este fin de semana ya han aparecido pancartas en los puentes con esta reivindicación y ayer han confirmado su respaldo al director de la AECT, Uxío Benítez, los presidentes de las confederaciones de empresarios de Pontevedra, del Val do Mingo y la Cámara de Comercio de Tui. Al cierre de esta edición mantenían una reunión con los alcaldes de los municipios de la frontera miñota, que ya concretaron su apoyo, de cara a programar movilizaciones inmediatas. Advierten de que la reapertura es la única alternativa «para que la raia pueda sobrevivir y no morir asfixiada». Son ya más de una treintena los trabajadores transfronterizos que han tenido que renunciar a sus puestos por no poder asumir los costes de desplazamientos ya que, al canalizar todo el tráfico por Tui. además de retenciones, las nóminas se dejan en las gasolineras. También las asociaciones y oenegés como SOS Baixo Miño y Conrazones advierten de que todos estos trabajadores, jóvenes y con hijos, han pasado a engrosar las colas del hambre porque no tienen sustento.