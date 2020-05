Vilagarcía opta por mantener unificados los horarios de las parroquias de todo el municipio

0

La Voz de Galicia antonio garrido

vilagarcía / la voz 09/05/2020 18:03 h

Apenas unas horas ha durado la discriminación horaria por parroquias en Vilagarcía. Una discriminación que, en la práctica, pasaba a ser prácticamente por calles puesto que varias de las zonas están integradas de facto en el casco urbano. Ravella ha decidido mantener la unidad de horarios en todo el municipio haciendo valer la potestad que le había otorgado la Xunta. «Diante da confusión xerada pola publicación, por parte da Xunta de Galicia, dun listado de parroquias que estarían exentas da aplicación da orde ministerial pola que se regulan as actividades a realizar no exterior e os núcleos de poboación aos que afectan, o goberno local de Vilagarcía decidiu que, mentres dure a fase 1 da desescalada, todo o termo municipal se entenderá como unha unidade territorial e, polo tanto, será de aplicación uniforme os horarios de saída a rúa», afirma el comunicado que hizo público el Concello. El gobierno local asegura que lo sucedido ha provocado confusión en la población. «Sería moi difícil de comprender que dende Carril á metade do paseo marítimo rexa un horario e da metade cara Vilagarcía, outro», afirma.

Ravella no oculta el profundo malestar que en el gobierno local ha causado todo que lo que ha sucedido en los últimos días. «O executivo local lamenta que se teña xerado tal confusión e por un principio de prudencia e responsabilidade aplicará a norma en todo o conxunto de parroquias e lugares. Non podemos permitir pasar da nada ao todo nun só día, despois de todo o sacrificio que supuxeron máis de seis semanas de confinamento», se afirma desde el Concello.

El equipo de Alberto Varela explica que aplicar la discriminación horaria por parroquias en Vilagarcía no sería viable, ni seguro, por la configuración de la propia localidad, con la mayoría de sus barrios indisolublemente conectados. «Aplicando o publicado pola Xunta de Galicia, no caso de Vilagarcía derivaría en que, por exemplo, os núcleos urbanos de Carril ou Vilaxoán terían liberdade de horarios, pero non así o núcleo de Vilagarcía capital. Os habitantes de Trabanca, por poñer outro caso, poderían levar adiante as súas actividades entre as 6 e as 23 horas, pero os contiguos das Carolinas non. O mesmo pasa cos que viven nas Bocas con respecto aos que o fan na contigua praza de Ramiro Carregal (fronte a Fexdega), ou no barrio do Piñeiriño, onde unhas rúas terían horario limitado e outras non», subrayan desde el Concello. Una circunstancia «absurda» en opinión del gobierno local y que va «en contra do espírito e a letra da propia orde ministerial, pois non se trata de núcleos de poboación separados senón que eses núcleos, no caso de Vilagarcía, teñen solución de continuidade co seguinte».

En consecuencia, la decisión del grupo de gobierno de Vilagarcía es mantener mientras dure la fase 1 de desescalada las franjas horarias que han venido funcionando en los últimos días. Ravella recuerda, de todas formas, que la Xunta tiene la potestad de cambiarlas en función de la climatología.

Por último, el gobierno local reitera su agradecimiento «pola demostración de civismo e responsabilidade individual e social que ten demostrado durante todo o estado de alarma e fai un chamamento a que se cumpran estritamente as normas que permitirán ir pasando as distintas fases da desescalada».