Arcebispo Lago, Conde Vallellano y un tramo de A Mariña se cerrarán al tráfico a partir del viernes

Vilagarcía / La Voz 06/05/2020 14:09 h

Las restricciones para circular impuestas por el estado de alarma y la crisis sanitaria del covid-19 van a alterar el casco urbano de Vilagarcía. El concello acaba de anunciar que «a zona peonil se incrementará notablemente a partir desta fin de semana». En un comunicado, el ejecutivo vilagarciano indica que «tendo en conta a actual situación de circulación limitada de vehículos e a regulación das saídas a rúa por parte da poboación, con horarios e medidas de distanciamento físico, o goberno local decidiu pechar ao tráfico sine die as rúas de Arcebispo Lago e Conde de Vallellano, e o arranque da avenida da Mariña, é dicir, dende a praza do doutor Carús á rotonda do Cavadelo». Además, los domingos «pecharanse tamén os accesos ao casco urbano dende doutor Tourón, dende o cruce con Alejandro Cerecedo e Progreso, e pola rúa Cervantes, trala gasolineira de San Roque, e Gumersindo Nartallo, dende a avenida Juan Carlos I». Esa medida, explica Ravella, llevará aparejado que «as prazas de España e Independencia e as súas contornas, as rúas San Roque, Arapiles, García Lorca, por exemplo, convértense en peonís». En resumidas cuentas, «durante as fins de semana a práctica totalidade do casco urbano será peonil, nunha área que circunda A Mariña, Juan Carlos I, Progreso, Alejandro Cerecedo, Alexandre Bóveda, Cavadelo e de novo A Mariña». «As únicas excepcións de acceso serán garaxes, carga e descarga o horario establecido, transporte público e servizos municipais».

Estas medidas, explica Ravella, se adoptan para «contribuír a facer máis seguras a saídas a rúa dos distintos colectivos previstas nas diversas fases da "desescalada". Máis seguras non só porque terase a garantía de que non haberá vehículos polas rúas, senón tamén porque permitirá cumprir coas normas de distancia física para evitar posibles novos contaxios». Pero reconoce el gobierno local que estos cambios «contribuirán seguir a concienciando sobre as bondades de gañar máis espazos peonís. Un quilómetro á redonda ?seguindo ás recomendacións dos paseos no estado de alarma- significa que dende o centro da cidade se abarca andando a práctica totalidade do casco urbano». Y es que en la crisis del covid-19 ha encontrado Ravella una justificación más para dar impulso a la peatonalización. «A próxima apertura das terrazas dos bares e cafeterías e dos comercios xustificará aínda máis ese proceso, que se vén complementando nos últimos anos coa apertura dunha rede de aparcamentos disuasorios», dicen desde el consistorio.