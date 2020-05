«No tener en cuenta a los veterinarios en esta pandemia es un desperdicio»

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia bea costa

vilanova / la voz 01/05/2020 09:36 h

Los veterinarios también tienen mucho que decir en la crisis del coronavirus. Ellos no están en las consultas ni en las ucis de los hospitales, pero sus conocimientos pueden ayudar a la hora de salvar vidas humanas. Lo dice Gustavo Machicote, un profesional con décadas de experiencia que, por supuesto, estos días mantiene abierta su clínica en Vilanova.

-¿Qué casos está atendiendo durante esta crisis?

-Intentamos atender las cosas que no pueden esperar y no se pueden resolver desde casa, y siempre con cita previa; las gastroenteritis, las picaduras de insectos y las alergias, que esta primavera está habiendo muchas porque hay mucha garrapata y mucha pulga. También el prurito se puede considerar una urgencia, porque son situaciones autolesionantes y está justificada la consulta al veterinario. En dermatología animal no todo es estética, hay síntomas que no pueden esperar.

-¿Qué protocolos está aplicando, la gente cumple las normas?

-Si no se puede resolver el problema por teléfono y tienen que venir, el propietario del animal se queda fuera, para minimizar riesgos. Hay gente que nos pide un justificante por si los para la Guardia Civil, y me consta que a algunos los pararon, pero si dicen que van o vienen del veterinario, no están poniendo problema.

-Supongo que los clientes le preguntarán si los animales pueden tener el covid-19...

-Es muy importante decir que el animal puede transportar la enfermedad, pero no transmitirla. Tenemos que ver al perro o al gato como si fuera un jersey. Si tú toses sobre el jersey, este no sufre el problema, pero puedes contagiarte si lo tocas. Por eso es importante mantener limpio al animal, lavándole las patitas con un gel hidroalcohólico y con agua y jabón. Cuidado, no son unos zapatos, no se les puede echar lejía.

-La inquietud se acrecienta porque se desconoce todavía mucho sobre el virus y surgen nuevas informaciones cada día...

-Hay un exceso de información y esto puede provocar cierta confusión, pero según los últimos estudios, el animal no transmite la enfermedad. En mi casa tengo dos perros y dos gatos y estoy tranquilo. Sí, hemos leído que hay un tigre en Nueva York que dio positivo y un gato en Inglaterra, pero eso no quiere decir que tengan la enfermedad. El animal de compañía es un miembro más de la familia, poner en duda que pueda transmitir la enfermedad es como poner en duda un hijo, nadie se plantea esta situación.

-¿Tiene el confinamiento repercusiones en las mascotas?

-No, porque los perros pueden salir a pasear. Lo que sí se comenta, aunque no está documentado, es que algunos animales se están estresando más por la presencia de gente casa. El gato no pasea y es muy sensible a todos los cambios que puedan ocurrir en su entorno y esto puede provocarle cierto desacomodo. Un perro manifiesta estrés lamiéndose mucho las manos y jadeando, aunque yo eso no lo he visto, y podría detectarse un incremento de peso, porque la gente, al estar con ellos, es probable que les dé más de comer. Ya veremos.

-¿Y las tendrá en la profesión?

-Sería interesante que la gente se concienciase de la importancia del veterinario en la salud general de los seres vivos. En España no se nos han tenido en cuenta, mientras que hay países en los que el director de epidemiología es un veterinario.

-¿Se sienten maltratados?

-No maltratados porque la gente que está es muy capaz, pero nos sentimos ninguneados. En la cadena de expertos faltan veterinarios. El 60 % de las enfermedades que llegan a humanos en forma de pandemia vienen de animales. En España hubo enfermedades de este tipo y se han logrado erradicar, hace años que los veterinarios están luchando contra esto. Es muy importante el concepto de ‘una salud’, que significa que tenemos que cuidar la salud de todas las poblaciones, humanas y animales, porque los virus pasan de animal a animal. No tener en cuenta a los veterinarios en esta pandemia es un desperdicio.

«Se comenta, aunque no está documentado, que

los animales se están estresando»