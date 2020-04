Nueva York plantea enterrar temporalmente a muertos en parques

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Redacción 06/04/2020 19:06 h

El avance de la epidemia del COVID-19 en Estados Unidos continúa colapsando centros sanitarios, así como morgues y funerarias. La situación en el epicentro de la pandemia en este país, el estado y más concretamente la ciudad de Nueva york, es alarmante. En la semana en la que la población ha sido precavida de que se espera un volumen de víctimas de la misma magnitud que el ataque a Pearl Harbor o el atentado del 11S, las autoridades locales neoyorquinas han anunciado que barajan enterrar temporalmente a los fallecidos de coronavirus en parques.

Estos «entierros temporales» funcionarían de la siguiente manera. Tras determinar un parque de la ciudad como ubicación del cementerio provisional, luego se excavarían zanjas para instalar diez ataúdes en línea. Así lo indicó el concejal Adam Levine en Twitter, detallando que se trataría de una medida que comenzaría «pronto» y que estaría supeditada a que se realizase de una forma «digna, ordenada y temporal». El propio alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, corroboró que estudian esta posibilidad.

Con todo, de Blasio fue prudente y no quiso aportar más datos alegando que «aún no estamos en el punto en el que haya que hacer eso». No obstante, sí dio una pista del punto que estarían sopesando emplear para estos entierros temporales, la isla de Hart, un enclave «históricamente utilizado» para los enterramientos de personas sin recursos o anónimas. Dicho lugar ya es considerado como uno de los grandes cementerios estadounidenses. «Si necesitamos hacer entierros temporales para capear la crisis y después trabajar con cada familia para que tengan sus arreglos apropiados, tendremos la capacidad de hacerlo», sentenció el alcalde, que ya ha mantenido contactos en este sentido con el Gobierno federal.

El colapso de las morgues, en cifras

«La morgue típica de un hospital puede albergar 15 cuerpos. Ahora están todas llenas. La Oficina Médica ha enviado 80 camiones refrigerados a los hospitales de toda la ciudad, que pueden albergar 100 cuerpos cada uno. Están casi todos llenos también. Algunos hospitales han tenido que añadir un segundo o un tercer camión», explicó el edil Adam Levine, quien también acudió al símil con los atentados terroristas de las Torres Gemelas para describir la situación de colapso que atraviesan todas las morgues de la ciudad: «Equivalente a un 11 de septiembre».

En este sentido, el concejal explicó que se ha pasado de una ratio de 20 y 25 muertes diarias a 200 y 240. Levine también mostró sus dudas sobre si se está pudiendo registrar la totalidad de fallecidos a causa del coronavirus, ya que las autoridades «no tienen la capacidad de hacer tests al gran número de personas que están muriendo en sus casas» y «eso casi con seguridad signfica que estamos subregistrando las víctimas de la pandemia».