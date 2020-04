Manzaneda convierte el centro de día en residencia para poder aislar más a los mayores

0

Después de años de espera, el Concello de Manzaneda ha podido poner en uso el centro de día. Y lo ha hecho para convertir el edificio en una parte más de la residencia y poder aislar todavía más a los mayores. Es una medida impulsada para evitar lo máximo posible el contacto entre residentes y evitar así posibles contagios.

La idea surgió, cuenta el alcalde, Amable Fernández, en una de las reuniones del comité de emergencia del área sanitaria, que conforman los concellos de Manzaneda, Trives y San Xoán de Río, junto al responsable sanitario del PAC. Separar lo máximo posible a los mayores se vio como una manera de protegerlos frente a los contagios.

Después de analizar la viabilidad de la idea, el Concello habló con la Consellería de Sanidade para solicitar el traslado. Recibido el visto bueno de la Xunta, hubo un trabajo «contrarreloxo», dice Fernández para poner en funcionamiento el centro de día con todas las garantías. Previa revisión por un técnico, «puxemos en marcha todos os servizos (calefacción, lavandería e cociña), e convertemos os despachos en habitacións para residentes, tras unha limpeza e desinfección a fondo», explica Fernández.

Además, se habilitó una habitación para las trabajadoras, que estarán aisladas con los usuarios durante siete días. Harán turnos de 24 horas para que las entradas uy salidas san las mínimas y así reducir la posibilidad de contagios. Fernández les reconoce el sacrificio, y destaca que fue un ofrecimiento voluntario de las trabajadoras quedarse encerradas en la residencia.

Información a las familias

El alcalde de Manzaneda asegura que las familias de los residentes que pasan a vivir en el centro de día fueron informadas, «e aceptan dito cambio con toda normalidade».

«Quero mandar todo o meu afecto aos familiares dos nosos residentes, non podo nin de lonxe imaxinar o que estarán pasando ao non poder ver aos seus seres queridos dende fai semanas. Pero tamén quero trasladarlles que tanto os traballadores da residencia como do resto do Concello, así como o persoal do noso centro médico, autoridade sanitaria da zona e voluntarios de Protección Civil, cada un na súa parcela de actuación, traballamos con toda a nosa forza e corazón para que todos eles estean nas mellores condicións posibles», remata Fernández.