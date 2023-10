El jurado popular declara culpable al acusado de asesinar a su madre y prender fuego al piso en el que vivían en Oroso

La Guardia Civil desplazó numerosos efectivos el 4 de junio del 2021 a Sigüeiro para investigar la muerte de la mujer y el incendio de su piso XOAN A. SOLER

El jurado popular que ha juzgado al hombre acusado de estrangular a su madre hasta la muerte y después prender fuego al piso en el que ambos vivían en Sigüeiro (Oroso) le ha declarado culpable tanto del asesinato como del delito de incendio. Por el primero, la Fiscalía le reclama veinte años de cárcel a Javier G. S., más otros doce por el segundo. El veredicto ha sido por unanimidad tras tres días de juicio en la Audiencia Provincial de A Coruña.

Pese a la gran cantidad de pruebas que había en su contra, Javier G. S. se declaró inocente en el juicio y su abogado pidió para él la libre absolución. Dijo que él no estranguló a su madre y apuntó como posible causa de la muerte el que la mujer se hubiese atragantado con unas pastillas para la tos que tomaba de noche. Sin embargo, tal y como ratificaron los forenses, la causa de la muerte quedó muy clara en la autopsia: anoxia encefálica por obstrucción violenta de las vías respiratorias. Es decir, estragulamiento con una tela que, además, fue hallada alrededor del cuello del cuerpo, que quedó parcialmente calcinado por el fuego.

Los peritos del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) también corroboraron en la vista que la víctima había ingerido un tranquilizante, lorazepam, aquella noche del 3 al 4 de junio del 2021 que «habría mermado sus capacidades de defensa» porque la habría dejado adormilada.

También fueron muy claros los especialistas en fuegos que dijeron que «sin ninguna duda» el incendio fue provocado porque había cuatro focos distintos en el piso de Sigüeiro y quedó patente el uso de acelerantes como etanol, aceites y otros productos químicos. A este respecto, el acusado aseguró en el juicio que no recordaba si había provocado el fuego o no y explicó que cuando vio que su madre estaba pálida comenzó a beber alcohol hasta quedar en coma etílico y que no recordaba nada.

Además, la investigación que llevó a cabo la Policía Judicial de la Guardia Civil de A Coruña también dejó patente que en la tarde del 3 de junio y en la madrugada del 4, Javier G. S. hizo búsquedas en internet desde su teléfono móvil como «efectos de la ingesta de lorazepam», «explosión e incendio de viviendas tras un crimen», «lorazepam y alcohol» y «productos explosivos e inflamables en el hogar» que, según la Fiscalía, demuestran que ideó el plan que después ejecutó.