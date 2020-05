Javi Rey deixa o Céltiga polo Arzúa de Terceira

0

La Voz de Galicia

28/05/2020 11:02 h

O Céltiga deberá deseñar o seu novo proxecto na Preferente Autonómica 2020/21 cun novo adestrador á fronte do vestiario do Salvador Otero. O ourensán Javi Rey foi presentado esta semana como novo técnico do Arzúa, o equipo revelación da Terceira División nesta tempada interrupta, na que o cadro coruñés finalizou sexto con 41 puntos; a 6 do C.D. Barco, cuarto clasificado, cando faltaban inda once xornadas de Liga por disputarse.

Javi Rey fichara polo Céltiga en decembro do 2018, e deixa A Illa sen conseguir o obxectivo co que iniciara a tempada, devolver o equipo á Terceira. Rematou a Liga quinto con 46 puntos, sete por debaixo do ascendido Atios.