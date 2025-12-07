Fallece una mujer en Santiago al caerle encima una nevera

Imagen de la central del 112 Galicia, ubicada en A Estrada miguel souto

Una mujer falleció este sábado por la tarde en un domicilio de la calle Ramón Cabanillas de Santiago tras caerle encima una nevera. Fue un familiar quien alertó de lo ocurrido llamando al 112 unos minutos antes de las siete indicando que su hermana necesitaba asistencia médica urgente ya que tenía una pierna atrapada bajo el electrodoméstico. Según detallan desde el servicio de emergencias, la persona que llamó advertía que la mujer no respondía a estímulos por lo que se pusieron de inmediato en contacto con Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Poco después, apuntan, ya confirmaron el fallecimiento de la mujer e insistieron en la necesidad de contar con los agentes de la Policía Nacional y Local con el fin de conocer las circunstancias de lo sucedido.

De esta manera, ahora los agentes de la Policía Nacional investigan los hechos. Además, según recuerdan desde el 112, es necesario cumplir todos los procedimientos legales para conocer las causas exactas de la muerte.