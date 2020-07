Noriega achaca el éxito del BNG a que copió la estrategia de las mareas

0

La Voz de Galicia susana luaña

santiago / la voz 15/07/2020 22:17 h

La debacle de Galicia en Común se cobró su primera pieza, Martiño Noriega, que concurría como número tres de la coalición de izquierdas por la provincia de A Coruña. El exalcalde de Santiago dejó ayer su acta de concejal en Compostela, una decisión que ya tenía tomada desde que en las pasadas elecciones municipales perdió la alcaldía, pero que postergó y que ahora se precipita por el fracaso en las urnas del pasado domingo, que dejó sin representación la candidatura que encabezaba Antón Gómez-Reino y, por lo tanto, sin posibilidad de que Noriega sea diputado en O Hórreo.

El abandono de la política institucional no implica que Noriega deje el activismo político: seguirá en Compostela Aberta y en Anova. «Eu estarei sempre a carón de xente como Xosé Manuel Beiras e como Antón Sánchez», dijo en referencia a quienes, como él, dejaron en su día el BNG para crear un espacio misceláneo que pasó por diferentes siglas: Alternativa Galega de Esquerda, En Marea o Galicia en Común. «Eu estou politizado desde que era moi novo, e seguirei politizado o resto da miña vida», dijo ayer en su despedida del pazo de Raxoi.

Noriega reconoció que habían cometido errores y que eso había «frustrado» a la ciudadanía, que les había retirado su confianza. «Pasounos factura, quizais máis elevada da que merecíamos». Pero añadió que tanto en las victorias como en las derrotas había aprendido, «máis nas derrotas», y que la experiencia había valido la pena porque está convencido de que buena parte de la estrategia de las mareas la había heredado y copiado el BNG, a quien había felicitado por su éxito en las urnas. A su entender, el Bloque había «modulado posicións»: «Adoptou un discurso e un compromiso social que hai dez anos, no espazo do que eu viña, non se podía entender». Por eso entiende que, con la hoja de ruta iniciada cuando él, Beiras y otros muchos dejaron el BNG para crear Anova y emprender un nuevo proyecto político, «dalgunha maneira» abrieron ventanas.

En el BNG desde muy joven

Noriega militó desde muy joven en el BNG, y entre el 2007 y el 2015 fue alcalde de Teo. Con las movilizaciones del 15M y el surgimiento de las mareas se creó Compostela Aberta, y bajo esa siglas fue alcalde de la capital de Galicia entre el 2015 y el 2019, año en el que perdió las elecciones. En esa aventura tuvieron mucho que ver sus diferencias con la dirección del BNG, sobre todo con la UPG. Él, Beiras, Antón Sánchez y otros destacados militantes decidieron dejar la formación nacionalista para crear el proyecto misceláneo y diverso de las mareas. El BNG quedó muy tocado, incluso al borde de la desaparición, ya que fueron muchos los que siguieron los pasos del exalcalde de Compostela. Ahora se cambian las tornas y es el BNG el que triplica su presencia en el Parlamento de Galicia, del que desaparecen los herederos de En Marea.

Su futuro profesional, al menos el inmediato, está en la medicina, profesión a la que regresó durante la pandemia. Como suele escribir en Twitter, «na trincheira da atención primaria».