Muere un hombre de 78 años tras ser atropellado en la N-554 cerca de su casa en Vilaboa

Foto del siniestro mortal de Vilaboa facilitada por la Guardia Civil GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

Un hombre de 78 años y vecino de Vilaboa, murió este miércoles después de ser atropellado por un vehículo que circulaba por la carretera N-554 a su paso por el lugar de Acuña, según informó la Guardia Civil de Pontevedra. El fallecido era muy conocido en el municipio porque fue concejal del Partido Popular y también hasta hace pocos años ejerció el cargo de juez de paz de Vilaboa.

Según explicaron desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra el suceso ocurrió a las 18.59 horas cuando se tuvo conocimiento del accidente, que ocurrió en el punto kilométrico 2.100 de la carretera N-554, que es la que enlaza el nudo de salida del puente de Rande con la confluencia de la N-550 en Vilaboa. Desde la Guardia Civil se precisa que el accidente se produjo cuando supuestamente «el peatón cruzaba por lugar no habilitado» en este vial, en un punto próximo a su vivienda. El conductor y los ocupantes del turismo resultaron ilesos. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios del 061 así como patrullas del instituto armado. Desde la Guardia Civil de Pontevedra se quiso recordar a todos los peatones «la importancia de llevar un chaleco reflectante».

Por su parte, fuentes vecinales indicaron que el fallecido era un conocido vecino del municipio que ejerció de juez de paz desde su nombramiento en el 2017 y hasta el 2022 y también fue edil del Partido Popular durante varios mandatos.