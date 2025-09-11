Juan Carlos I ya está en Sanxenxo para asistir a la regata que lleva su nombre

Llegada del rey emérito a Sanxenxo ADRIÁN BAÚLDE

El rey emérito se encuentra ya en Sanxenxo, en la casa de su amigo Pedro Campos en Nanín, a donde llegó este jueves por la tarde. En esta ocasión Juan Carlos I no aterrizó en Peinador, en Vigo, como es habitual, sino que lo hizo en el aeropuerto de Alvedro, en A Coruña. Algunas fuentes señalaban que la causa del desvío se debió a la niebla que cubría buena parte de las Rías Baixas. El monarca emérito se encuentra en Sanxenxo para disfrutar de la compañía de sus amigos y también participar en la regata que lleva su nombre, la Regata Rey Juan Carlos I -El Corte Inglés Máster, que se celebrará este fin de semana en la ría de Pontevedra.

Esta es la primera visita de Juan Carlos I a Sanxenxo desde el comienzo del verano, pero ya ha estado casi con periodicidad mensual desde primavera hasta junio para tomar parte en las distintas regatas de la séptima Liga Española de 6 Metros, la competición que le trae siempre a Sanxenxo, localidad donde se sabe bien recibido y ha conseguido cierto grado de tranquilidad. El alcalde, Telmo Martín, ha manifestado en el pasado y en reiteradas ocasiones su bienvenida al monarca emérito a la capital turística de las Rías Baixas.

Al tratarse de una visita privada no se sabe con detalle todo lo que piensa hacer el rey emérito en esta ocasión, aunque algunas cosas sí han trascendido. Por un lado, está la participación de Juan Carlos I en la regata desde este viernes al domingo, si bien lo hará en el Erica y no en el Bribón. Esta última embarcación se encuentra ya en Estados Unidos, donde a finales de este mes se celebrará el campeonato mundial de la modalidad de veleros en la que navega en la ría de Pontevedra. Si se sube al velero o, si acompaña la regata en la lancha auxiliar del Real Club Náutico de Sanxenxo o si se queda en tierra dependerá de cómo se encuentre físicamente y de las condiciones climatológicas.

Por otra parte, también está previsto que el sábado se embarque en una batea para celebrar una cena con sus amigos en medio de la ría de Pontevedra, una experiencia que ya realizó una vez y que reunió a un buen grupo en la ría entre Raxó y la playa de Area de Agra. Esta salida dependerá también de cómo se presenta el día desde el punto de vista meteorológico.