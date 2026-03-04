Al hijo de la mujer atropellada en Cuntis por un conductor ebrio no se le borra el accidente: «Vina voar e pensei que o coche a matara»

María Hermida
María Hermida PONTEVEDRA / LA VOZ

CUNTIS · Exclusivo suscriptores

José Manuel, que vive con su madre y que el domingo, cuando la atropellaron, venía con ella de una excursión.
ADRIÁN BAÚLDE

José Manuel, que iba con su progenitora cuando ocurrió el accidente, dice que ella sigue en el hospital y que se dio cuenta enseguida de que el piloto estaba borracho: «Intentou falar por teléfono e non era capaz»

05 mar 2026 . Actualizado a las 11:08 h.

José Manuel, vecino de Cuntis, apenas logra conciliar el sueño desde el domingo. Ese día, al atardecer, pasó algo que no se le va de la cabeza. Un vehículo, conducido por un hombre que iba borracho,

