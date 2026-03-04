Al hijo de la mujer atropellada en Cuntis por un conductor ebrio no se le borra el accidente: «Vina voar e pensei que o coche a matara»

José Manuel, que vive con su madre y que el domingo, cuando la atropellaron, venía con ella de una excursión. ADRIÁN BAÚLDE

José Manuel, vecino de Cuntis, apenas logra conciliar el sueño desde el domingo. Ese día, al atardecer, pasó algo que no se le va de la cabeza. Un vehículo, conducido por un hombre que iba borracho,