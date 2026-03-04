Al hijo de la mujer atropellada en Cuntis por un conductor ebrio no se le borra el accidente: «Vina voar e pensei que o coche a matara»
PONTEVEDRA / LA VOZ
CUNTIS
José Manuel, que iba con su progenitora cuando ocurrió el accidente, dice que ella sigue en el hospital y que se dio cuenta enseguida de que el piloto estaba borracho: «Intentou falar por teléfono e non era capaz»05 mar 2026 . Actualizado a las 11:08 h.
José Manuel, vecino de Cuntis, apenas logra conciliar el sueño desde el domingo. Ese día, al atardecer, pasó algo que no se le va de la cabeza. Un vehículo, conducido por un hombre que iba borracho,