Cómo un hombre de un pueblo de Almería acaba, supuestamente, abusando de cinco niños de Caldas de Reis: «Les ofrecía regalos»
PONTEVEDRA / LA VOZ
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La Audiencia de Pontevedra está pendiente de celebrar el juicio por este caso de corrupción de menores que tiene víctimas tanto en la provincia de Pontevedra como en otros puntos de España. La clave fue la de casi siempre: aprovechó Internet para contactar con ellos14 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La sección segunda de la Audiencia de Pontevedra tiene pendiente la celebración de un juicio por un presunto caso de corrupción de menores con cinco víctimas naturales del municipio de Caldas de Reis; cinco niños