Vuelta al trabajo: Los clientes de El Vergel le devuelven el cariño tras un mes de aislamiento

La Voz de Galicia NIeves D. Amil

Pontevedra / La Voz 09/09/2020 12:11 h

Paula y Manolo volvieron ayer a abrir la puerta de El Vergel después de más de un mes de aislamiento por el positivo de sus hijos. Ellos nunca estuvieron contagiados, pero la valentía y la responsabilidad les llevó a cerrar su frutería y hacer en pause el negocio hasta que todo esto pasase. Ese día fue ayer. Este 8 de septiembre arrancaron una nueva etapa en un barrio que ayer se reencontraba con sus fruteros. «Han venido muchos clientes a demostrarnos su cariño, incluso entró gente a animarnos que no eran habituales», explica Paula, que durante este último mes ha conocido los sinsabores de la pandemia, pero que ahora está feliz de volver a una rutina de un barrio que echaba de menos este rincón gourmet entre Uxío Novoneira y Virxe do Camiño. «Quédate con lo bueno y no hagas caso a nada, los que siempre estuvimos aquí, vamos a seguir viniendo», le decía una clienta al salir.

«Estuvimos con nuestros hijos en casa, eran asintomáticos, pero tenían miedo de contagiar a mi madre», explica Paula, que recuerda que cuando cerraron pidieron a su hermana que repartiera toda la mercancía que pudiera entre sus clientes y amigos para que no se estropease en sus estanterías. Se fueron a su casa y hasta que sus hijos dieron negativo estuvieron con ellos. «Fíjate que el pequeño acabó Medicina y no se contagió trabajando en los hospitales y fue después cuando pasó», explica Manolo Sobral, que hasta compró una pequeña piscina para poder refrescarse en un agosto aislados. Este matrimonio ha dicho adiós al covid y ayer volvieron a subir la verja con el mismo cariño de siempre.