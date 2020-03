El Peixe se une al Leyma y solicita un ERTE para su plantilla

0

La Voz de Galicia

23/03/2020

El estado de alarma está dejando un reguero de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) del que el mundo del deporte no se puede escapar. El Peixe Galego es el primer equipo profesional de la comarca que se acoge a esta medida para poder mantener la viabilidad del club en el futuro. Después de barajar en los últimos días la posibilidad de solicitarlo, este lunes la junta directiva notificó a la plantilla del primer equipo y a su cuerpo técnico su intención.

El Peixe es, junto al Leyma, los dos equipos gallegos profesionales de LEB Oro que se han acogido hasta el momento a esta posibilidad al ver que la situación se alargará al menos hasta el 12 de abril. Al término de este confinamiento se habrá parado más de un mes, lo que para equipos como estos es inasumible económicamente. El ajustado presupuesto con el que trabaja apenas le permite margen de error y este parón, que afecta también a las campañas publicitarias, le imposibilita hacer frente al pago de los costes laborales.

La medida afectará a los once jugadores del primer equipo con contrato profesional, a sus dos entrenadores y al coordinador de la base, Julián Bravo. Los jugadores extranjeros han fichado por una temporada, pero la situación es tan límite que el club no sabe cuál será la decisión que tome la Federación Española de Baloncesto. Sobre la mesa está la opción de continuar donde se paró o de dar por concluida la liga. El Peixe, por su parte, cree que la mejor salida a esta crisis sanitaria pasa por suspender la competición de forma inmediata. Aseguran que no hay garantías de que la pandemia remita de forma inmediata y retomar la competición implicaría un período de adaptación para toda la plantilla después del parón. Y desde el punto de vista económico, sería perjudicial, ya que obligaría a incrementar los gastos sobre lo previsto, una medida que dinamitaría las ya difíciles cuentas del club marinense.

A la espera de que la federación nacional tome una decisión sobre el futuro de la LEB Oro, el Peixe Galego notificó a la Secretaría Xeral para o Deporte y a la Federación Galega de Baloncesto su postura respecto de las competiciones de las distintas categorías, que considera que deberían estar suspendidas con efecto inmediato, «ao non existir granatías de que se poidan reanudar nas próximas semanas».