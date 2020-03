Atraca un banco tapado con un plumífero, sin armas y sin hablar y se lleva el botín

0

La Voz de Galicia Ana Barcala

Pontevedra 04/03/2020

Cubierto con un plumífero y con la cara tapada. Sin ningún arma y con una bolsa que echó sobre el mostrador en el que atendía la cajera, única empleada que se encontraba en la sucursal bancaria de Abanca, situada en la calle Bernardo Sagasta de Campo Lameiro, cuando el hombre se disponía a perpetrar un curioso atraco, en el que no medió palabra ni amenaza alguna. Y de momento le salió bien. Logró que la cajera introdujese en la bolsa los alrededor de 3.000 euros en efectivo de los que disponía. Él sujetó la bolsa y salió corriendo.

Poco más se sabe. La cajera relató los hechos a los agentes de la Guardia Civil, reconociendo que el atuendo y los gestos del atracador la intimidaron lo suficiente como para facilitarle el botín.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9.18 horas, cuando en Campo Lameiro todavía no se registraba una excesiva actividad. Y en el interior de la sucursal bancaria no se hallaba tampoco cliente alguno. Nadie sabe por el momento si el hombre huyó a pie o si tenía en algún punto del pueblo un coche esperándole. Los vecinos de las calles próximas a la sucursal no apreciaron la huída, ni detectaron la presencia del atracador por el entorno. En pocos minutos el hombre se hizo con el dinero y desapareció sin dejar rastro.

La Guardia Civil tiene en marcha una investigación y un dispositivo de búsqueda para tratar de identificar y localizar al autor de los hechos.