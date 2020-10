Barreiro sobre el estado de alarma: «O conxunto do país é unha torre de Babel, un labirinto, un imperio de taifas, un disparate»

«O conxunto do país é unha torre de Babel, un labirinto, un imperio de taifas, un disparate»

26/10/2020 09:05 h

Hoy Barreiro analiza el nuevo estado de alarma como respuesta a lo que califica de galimatías normativo que no ha sido eficaz para luchar contra la pandemia. Asegura que hemos llegado a un estado de alarma porque estábamos alarmados y, si no hay un cambio de actitud, podemos llegar a una situación peor.

«O conxunto do país é unha torre de Babel, un labirinto, un imperio de taifas, un disparate. E por tanto benvido sexa o estado de alarma se o que intenta é que este estado das cousas termine, pero creo que non é así».

«Cando as taifas fragmentan a autoridade do país e nos poñen en constante discusión ou confusión, se pechamos unha hora antes ou despois, ou os grupos son de 5 ou 6 persoas, se ese é o problema da gobernanza da pandemia, temos a sensación de que imos nun autobús que non está conducido».