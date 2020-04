A Limia inicia la siembra del cereal y patata en pleno estado de alarma

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia Sindo Martínez

Xinzo / Corresponsal 08/04/2020 05:00 h

El mes de abril y las labores de siembra del binomio cereal de ciclo corto y patata han cogido este año a cientos de labradores de A Limia en pleno estado de alarma. Hace ya días que la simiente del cereal tremesino (que se recogerá hacia el mes de agosto) está avanzada. Por su parte, la de la patata ya ha comenzado de forma aún muy incipiente, sobre todo en huertas y fincas pequeñas. El trasiego intenso de tractores por la comarca comenzará a partir de la semana entrante o la siguiente, dependiendo de la intensidad de las lluvias previstas para los próximos días.

En esta ocasión, no se alcanzarán las habituales 20.000 hectáreas de terreno cultivadas en un año normal. Las consecuencias de los anegamientos en fincas el pasado mes de noviembre, que arrasaron con la práctica totalidad del cereal de invierno en la comarca, harán que en esta ocasión el terreno cultivado pueda rondar las 14.000 o 15.000 (en torno a 3.500 dedicadas al tubérculo y el resto a trigo y centeno).

La incertidumbre marca estas labores. Las restricciones del estado de alarma son limitadas y no afectarán de forma sustancial a la actividad de siembra, pero existen. Por ejemplo, la Guardia Civil puede multar a los labradores que no demuestren que son trabajadores a título principal, es decir, que se dedican de forma profesional a la agricultura. «As persoas agricultoras profesionais e os seus traballadores poderán efectuar os desprazamentos para a realización dos traballos necesarios de atención aos cultivos pero deberarse acreditar a condición de agricultor/a profesional, ben sexa a tempo completo ou parcial. Deberán estar de alta no Reaga (Registro de explotaciones agrarias)», recuerda la presidenta de Adegal, Maite Joga.

«Haberá que esperar a ver canta choiva cae nestas datas. Sementouse moito cereal de ciclo corto nas parcelas inicialmente destinadas a cereal de inverno que foron anegadas a final de ano. Haberá que ver se eses anegamentos que poden suceder polas choivas poden afectar ao cereal nas próximas semanas ou meses», explica el presidente de la asociación de productores de patata de A Limia, Amador Díaz. Entiende que el estado de alarma no afectará de manera significativa a los trabajos en el campo. «Penso que o estado de alarma non afectará de forma significativa as labores de semente, xa que o Goberno é consciente de que a agricultura é un sector básico para a economía estatal, e máis nesta situación», apunta Díaz.

Carné de manipulador

Con respecto a las actividades de autoconsumo, la alarma limita que la finca trabajada deba estar a menos de 500 metros de la vivienda del labrador. Y en ningún caso podrá haber más de dos personas en la finca, manteniendo las medidas de seguridad actuales. La norma temporal del Gobierno expone que se deberá acreditar «la necesidad de desplazamiento con la presentación del carné de aplicador o manipulador de productos fitosanitarios». La situación actual es que existen decenas de limianos, en su mayoría mayores de 60 años, que trabajan pequeñas fincas al lado de casa o en su huerta que carecen de este carné.