Todo el día con un vigilabebés encima para poder oír el teléfono en Ourense

Vecinos de Vilariño, en el municipio de Ourense, con sus móviles en la mano. Miguel Villar

El pasado mes de julio un incendio forestal alertó a los vecinos de Vilariño, un pueblo situado en la parroquia de Castro de Beiro, en el municipio de Ourense. Algunos de ellos trataron de llamar a emergencias para pedir ayuda, pero no funcionaba ni siquiera el 112. Es uno de los ejemplos más críticos de los problemas a los que tienen que enfrentarse quienes residen allí por la mala cobertura tanto de sus teléfonos móviles como del acceso a internet.

«Nos podía haber arrasado el fuego», denuncia una de las vecinas, Inés Cortés, que viene con un vigilabebés en la mano. Utiliza el intercomunicador para dejar el móvil en la única esquina de su casa donde suele encontrar cobertura y así poder oír las llamadas. Le preocupa especialmente porque está esperando para que le den fecha para una intervención médica y, según dice, la semana pasada ni siquiera funcionaba el teléfono fijo.

Inés Cortés muestra un mapa que el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital utilizó como base para el Programa Unico, que facilita ayudas para la extensión de la banda ancha en los lugares con peor cobertura de toda España. El objetivo es cubrir las zonas calificadas como blancas, por no alcanzar ni siquiera los 30 megabits por segundo (Mbps), y grises, con velocidades inferiores a 100 Mbps. Aparecen algunos núcleos del entorno, como Pazos o Freixedo, pero no Vilariño, algo que los vecinos no se explican.

La solución, apunta Francisco Trevejo, no sería excesivamente costosa porque la línea de fibra pasa por la carretera que va hacia Palmés, a unos cien metros del pueblo. «Ourense no se acogió al plan de mejora de cobertura móvil, se les avisó y no lo hicieron, pero sí otros concellos limítrofes. Si un ayuntamiento de mil habitantes puede solicitarlo, uno de 100.000 con más facilidad, sobre todo si aspira a ser capital de la inteligencia artificial, que eso ya me da la risa», dice.

Él es profesor y tuvo que sufrir doblemente las dificultades que supuso la pandemia para los docentes: «Tenía que levantarme por las mañanas, a las cinco o seis, y trabajar solo con el correo electrónico. No me daba para las aulas virtuales», relata. Ese problema también lo sufrieron los alumnos. Esmeralda de Francisco tiene un hijo en edad escolar y se le atragantaron las clases y los deberes en línea. «Me tuvieron que pasar los apuntes en folios porque yo no era capaz de descargar las clases por internet», explica la mujer, a la que recomendaron cambiarse de compañía para ver si de ese modo tenía mejor cobertura, «pero fue todavía peor».

Ese intento lo hicieron también muchos otros vecinos de Vilariño, pero da igual la empresa, los problemas siguen. «Estamos presentando quejas ante las empresas todos los días, pero nada», lamenta María del Mar Rosell, que explica que su marido trabaja en el servicio de aguas y cuando está de guardia «tiene que andar paseando por todo el pueblo para coger cobertura porque no puede estar fuera de servicio, se juega el puesto de trabajo». La mujer subraya que Vilariño está «al lado de Ourense» (a menos de diez kilómetros del centro de la ciudad) y que es uno de los pocos pueblos de la zona en el que todas las viviendas están habitadas.

El presidente de la asociación de vecinos, Gumersindo Sarmiento, señala que presentó estas quejas en el Ayuntamiento sin recibir respuesta. Desde La Voz se trasladó una consulta al Concello, pero el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, declinó contestar.