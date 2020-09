Estas tartas sí son caseras

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Vázquez

ouremse 24/09/2020 08:30 h

En la rúa da Paz, en el número 1, está abierto al público desde hace solo algunas semanas O Freise, un establecimiento gourmet que pone una nota dulce al casco antiguo de la capital. En su obrador se preparan a diario tartas y bizcochos artesanos de novedosos sabores en los que, siempre, hay ingredientes de proximidad. Es una apuesta por el producto local, ecológico y de primera calidad que han hecho los emprendedores Ricardo López y Óscar Freijedo. «Buscamos diferenciarnos con elaboraciones caseras, diferentes y siempre de calidad», cuenta Ricardo. La tarta de tres chocolates, de frutas, de zanahoria, Red Velvet, de queso o de tiramisú son algunas de las alternativas con las que alegrar cualquier día pero, además, del taller artesanal de O Freise salen también cada mañana bizcochos de nueces, de arándanos, de queso y frutos rojos, hojaldres de muchas variedades... El pan es otro de los puntos fuertes de la tienda, que ofrece una gran variedad de especialidades. «Lo tenemos con chocolate, con naranja, con oliva negra, con pasas y nueces o de espelta», destaca Ricardo de entre las muchas alternativas entre las que se puede elegir en esta tienda en la que no faltan las empanadas. Y no es todo; la oferta se completa con bicas, mermeladas, galletas, chocolates, crema de cacahuete, licores gallegos y productos salados, como el paté. Que no falten en la mesa cosas ricas, y hechas en casa.