La Audiencia de Ourense da luz verde al juicio contra Pachi Vázquez

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia M. Vázquez

La Voz / Ourense 25/09/2019 17:09 h

La Audiencia de Ourense da luz verde a que el exlíder socialista Pachi Vázquez sea juzgado por un delito de prevaricación. El tribunal ourensano ha rechazado los recursos presentados por el que fuera alcalde de O Carballiño, así como por su sucesor en el cargo y otros tres ediles, contra el auto de apertura oral dictado por la titular del Juzgado de Instrucción 2 de O Carballiño el pasado mes de enero. En aquel auto la magistrada veía «indicios racionales» de que entre los años 1999 y 2011 «los investigados, en el ejercicio de sus cargos en el Concello de O Carballiño», suscribieron «un gran número de contrataciones de personal», de hasta 60 trabajadores. Aquellos contratos se habrían hecho, aseguraba el auto, sin un procedimiento que atendiese a «los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad», por lo que la magistrada veía indicios de prevaricación en la conducta de los acusados. Los implicados se opusieron a aquella decisión y presentaron recurso ante la Audiencia, que ahora no les da la razón. «Como con acierto expone la instructora, las contrataciones no se ajustaban a la normativa administrativa en la materia, la que cita, y tal apartamiento de la legalidad era conocida por el recurrente, citando al respecto los reparos formulados por la interventora, de los que el alcalde debió necesariamente ser conocedor», recoge el auto, en el que ha sido ponente la magistrada Ana del Carmen Blanco Arce.

Uno por uno los magistrados rechazan los argumentos expuestos por los investigados, dando vía libre a que sean juzgados. En relación a Pachi Vázquez, que alegaba que en la causa no había indicios de criminalidad, sino «solo sospechas que no alcanzan tal categoría», los togados instan a que tales argumentos se vean en el plenario. Esta parte se refería asimismo a que muchos de los contratos investigados no eran nuevos, sino prolongaciones de otros, si bien los togados consideran que se trata de consideraciones que «deberán ser reproducidas en el plenario».

Tras este auto la causa se devolverá ahora al juzgado instructor, desde donde se dará traslado a las partes para que presenten escritos de acusación y defensa.

En las últimas elecciones municipales Pachi Vázquez lideró un nuevo partido político denominado Espazo Común, que concurrió en varios municipios de Ourense.