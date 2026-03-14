Os Blancos suelta la tutela de la Diputación de Ourense, que le gestionaba sus servicios básicos

Maite Rodríguez Vázquez
MAITE RODRÍGUEZ OURENSE / LA VOZ

OS BLANCOS · Exclusivo suscriptores

José Manuel Castro, alcalde de Os Blancos, con la Casa do Concello al fondo.
José Manuel Castro, alcalde de Os Blancos, con la Casa do Concello al fondo. MIGUEL VILLAR

El Concello, que aún debe tres millones de euros, estaba sometido a un plan de ajuste desde el 2017 por su grave situación financiera

15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El concello ourensano de Os Blancos (800 habitantes en 21 núcleos de población) lleva años siendo noticia por su más que precaria situación económica. Deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y con proveedores dejaron

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 77% dto.
Suscripción WEB 18€/año Sin permanencia Suscríbete