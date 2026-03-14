Os Blancos suelta la tutela de la Diputación de Ourense, que le gestionaba sus servicios básicos
OURENSE / LA VOZ
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El Concello, que aún debe tres millones de euros, estaba sometido a un plan de ajuste desde el 2017 por su grave situación financiera15 mar 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El concello ourensano de Os Blancos (800 habitantes en 21 núcleos de población) lleva años siendo noticia por su más que precaria situación económica. Deudas con la Seguridad Social, con Hacienda y con proveedores dejaron