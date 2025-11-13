Abierto el plazo de inscripción del programa para mayores «Xuntos polo nadal»

Imagen de la edición del programa Xuntos polo Nadal del 2022 Santi M. Amil

Un año más, la Consellería de Política Social e Igualdad organiza el programa «Xuntos polo nadal», destinado a las personas mayores de 60 años que durante las fechas navideñas carecen de compañía, «xa sexa por carencia de familiares ou amigos, perda do seu cónxuxe ou por outras circunstancias». Esta actividad se organiza a través de la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria y ya está abierto el plazo de inscripción hasta el próximo 26 de noviembre. Los participantes únicamente pagarán los gastos de desplazamiento.

En total, el proyecto tiene capacidad para 270 personas. De las 130 plazas adjudicadas para la residencia de O Carballiño en Ourense, 97 son para la población de la provincia de Pontevedra y 33 para la de Lugo. Paralelamente, la residencia de Panxón en Nigrán recibirá a 140 personas, 110 de A Coruña y 30 de Ourense. El programa se realizará entre el 23 de diciembre del 2025 y el 7 de enero del 2026 e incluye la estancia en la residencia durante 16 u ocho días, alojamiento en habitaciones compartidas, manutención en régimen de pensión completa, desplazamiento en autobús y actividades de animación sociocultural. «Só se autorizará o aloxamento en habitacións individuais mediante informe médico que acredite a súa necesidade», ha informado la consellería.

Para poder anotarse a esta actividad, la Xunta ha detallado que además del requisito de la edad, es necesario estar empadronado en algún ayuntamiento gallego, vivir solo, no tener compañía para las fechas navideñas, ser autosuficientes y no padecer ninguna enfermedad transmisible con «risco de contaxio, nin trastornos mentais ou de conduta, que poidan alterar aconvivencia durante o transcurso da estadía». Además, la consellería recomienda estar vacunado frente al coronavirus y la gripe.

En relación a la selección de las personas participantes, tendrán preferencia aquellas que perdieron a su cónyuge con el que conviviese en los últimos dos años, tengan más edad y no participaran con anterioridad en este programa. Las solicitudes se pueden realizar en la sede electrónica de la Xunta o de forma presencial en cualquiera de los registros autonómicos.

Las personas a las que se les otorgue la plaza tendrán que confirmar su asistencia. Además, en el momento de incorporarse al programa deberán llevar el DNI o pasaporte en vigor, así como un informe médico actualizado y detallado en caso de padecer alguna limitación, enfermedad o condición que requiera atención específica. También será necesario poseer la tarjeta sanitaria, la medicación habitual necesaria y ropa cómoda. Por último, la consellería ha avisado de que «o abandono do programa agás por forza maior leva consigo a imposibilidade de participar en futuras edicións».