Tapias Mariñán garantiza a sus 80 viticultores que comprará toda la uva

Ourense 31/05/2020 20:40 h

Son momentos de incertidumbre para los viticultores gallegos. La crisis generada por la pandemia hace que sean muchos los productores que temen que las bodegas no compren la uva que llevan meses cosechando. En este escenario, la bodega Tapias Mariñán quiso enviar un mensaje de tranquilidad a sus productores. En un encuentro que tuvo lugar este sábado en la sede de la bodega, situada en la denominación de origen Monterrei, Aníbal Blanco trasladó a los ochenta viticultores a los que compra uva cada temporada para elaborar su cosecha que este año repetirá el procedimiento y que toda la producción irá a la bodega. En total, son unos 1,2 millones de kilos de litros de vino.

Aníbal Blanco, propietario de la bodega, destaca que quiere mandar un mensaje positivo ante la incertidumbre que viven los viticultores: «Hai moito desánimo no sector e quixemos darlles unha mensaxe para que estean tranquilos. Non sabemos aínda como irán as vendas e estamos nun momento de crise, pero queremos mostrar o noso compromiso cos viticultores que nos levan abastecendo durante anos».

En el caso de la bodega ubicada en la denominación de origen de Monterrei, la venta en el canal de la hostelería representa en torno a un 40 % del total, por lo que el impacto de la crisis ha sido menor que en otras bodegas. «Hai moita xente que está a vivir un drama, porque xa non é que non cobres e esteas na casa, senón que levas o traballo e podes quedar sen nada», explica.