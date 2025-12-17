Mónica de la Fuente, catedrática de Fisiología: «El edadismo, el pensar yo no tengo edad para esto, es malo para la salud y acorta la vida»

Presentación en Celanova del proyecto transfronterizo Iberlongeva.

La media de esperanza de vida ha ido creciendo en los últimos años y en España se sitúa en unos 84 años. Sin embargo, los vividos con buena salud son menos, unos 61. Ofrecer una respuesta desde la ciencia para acortar esa brecha de dos décadas con algún tipo de discapacidad, enfermedad crónica o pérdida de autonomía es el objetivo del proyecto transfronterizo Iberlongeva. Se desarrolla en Ourense, Zamora y Braganza (Portugal) y se presentó este miércoles en Celanova. Su objetivo es el bienestar y el envejecimiento saludable. Está promovido por la Universidad de Salamanca, a través del Centro Internacional sobre la Longevidad (Cenie), en cooperación con la Universidade de Vigo —que participa con cinco centros académicos del campus de Ourense— y el Instituto Politécnico de Bragança.

Consta de dos módulos, uno social y otro de salud. En una primera fase, se recogerán datos a través de una encuesta a mil personas de más de sesenta años. En Zamora, donde ya se presentó el proyecto, tuvo una buena acogida y ayer en Celanova se invitó a la población a participar y a ser actor en esta iniciativa. Se preguntará sobre 16 parámetros clínicos (desde la calidad del sueño a la resiliencia, pasando por el hábitat o las relaciones sociales) que intervienen en la aparición de la fragilidad. Los participantes recibirán un informe de salud personalizado. Los datos se analizarán por expertos científicos en un observatorio con el fin de identificar patrones con carácter preventivo.

Juan Martín, director del Cenie, explicó que a la provincia de Ourense se la observa como un referente en envejecimiento, pero si a esto se le suma el bienestar se convierte en un activo económico. Es un territorio, como los otros que participan, con la «autoestima castigada», seleccionado por lo que aporta, no por lo que le falta.

Apuntó que los sistemas de salud están pensados para la enfermedad: «El 70 % del gasto sanitario es para enfermedades crónicas, muchas de ellas evitables, y solo el 3 % para prevención». Hay 3.500 millones de euros de gasto sanitario que se podrían reasignar a la atención preventiva y quitar presión a hospitales y consultas médicas, indicó.

La catedrática emérita de Fisiología en la Universidad Complutense de Madrid, Mónica de la Fuente, invitó al público a ser «creadores de nuestra longevidad saludable», sin enfermedad, retrasando la velocidad del proceso biológico del envejecimiento. «El edadismo es malo para la salud y acorta la vida y el peor es el autoedadismo, el pensar yo no tengo edad para esto. Acorta la vida al menos ocho años», afirmó. Ambos ponentes incidieron en la necesidad de creer en uno mismo para mejorar la edad biológica. La genética importa solo un 25 %, el restante 75 % es estilo de vida, anotó Martín. El proyecto invita a cada uno a actuar para ser longevos saludables, si bien tiene en cuenta los condicionantes del entorno social.