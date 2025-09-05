Reparten paja y cereal para alimentar a la fauna silvestre que escapó del fuego
BEADE
La Consellería de Medio Ambiente distribuye 31.000 kilos de alimento en masas de frondosas que se libraron de las llamas, en las que han encontrado refugio los animales supervivientes06 sep 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Además de las pérdidas en masa forestal, los incendios que este verano asolaron la provincia ourensana han provocado pérdidas en la fauna silvestre y dejan a los animales supervivientes en una situación muy delicada por