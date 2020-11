La Xunta inicia el procedimiento para adjudicar tres viviendas en el casco viejo

0

Ourense 17/11/2020 13:31 h

La Xunta de Galicia lleva tiempo rehabilitando y poniendo en actividad edificios del casco viejo ourensano. En ese contexto, el gobierno gallego acaba de iniciar el procedimiento de selección de los adjudicatarios de tres viviendas de promoción pública en la calle Vilar (concretamente en los números 3 y 5).

Así figura en el anuncio publicado este lunes en el Diario Oficial de Galicia. Un comunicado del ejecutivo autonómico precisa que la adjudicación se hará en régimen de alquiler: «As condicións que deberán cumprir os beneficiarios será estar inscritos ou anotados á data desta resolución no Rexistro Único de Demandantes de Vivenda de Galicia como solicitantes de vivendas de protección oficial de promoción pública de núcleos rurais e cascos históricos, para o concello de Ourense; ter uns ingresos ponderados por unidade familiar entre 1 e 3,5 veces o IPREM; residir ou traballar no concello no que se localizan as vivendas -excepto no caso de emigrantes que desexen retornar-; e carecer de vivenda en calidade de propietario».