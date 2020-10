Denuncia que su exmujer fue en coche en estado ebrio y llevando a su hija de 9 años

0

ourense / la voz 15/10/2020 15:36 h

El pasado lunes, 12 de octubre, agentes de la Guardia Civil interceptaron en la N-525, a la altura de Riós, un vehículo que estaba detenido, poco después de las cuatro de la tarde. En su interior, al volante, vieron a una mujer que se encontraba en aparente estado de embriaguez, mientras que en la parte posterior del coche encontraron los agentes a una niña de 9 años.

Al parecer, había sido la propia menor quien minutos antes de este hecho había avisado por wasap a su progenitor, alertando de que la madre la estaba llevando en coche después de haber tomado alcohol y que no se encontraba bien para conducir. Alarmado, el progenitor dio aviso al 112, avisando estos también del incidente a la Guardia Civil. Poco después una ambulancia trasladaba a la mujer a un centro médico, mientras que la menor era entregada a su padre.

Y aunque por este incidente los agentes no realizaron ninguna denuncia, ya que la conductora no se encontraba circulando cuando ellos llegaron, sí que se ha dado traslado del incidente al juzgado. Al tiempo, el padre de la menor, que está separado de la madre de la niña, también ha presentado una denuncia. Sostiene el progenitor que no es la primera vez que ocurre una situación de este tipo y teme que la menor pueda correr algún tipo de riesgo, por lo que solicita que la custodia de la pequeña le sea entregada a él.