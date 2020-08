Canciones con sabor a licores gallegos

0

13/08/2020

Rebeca Ponte se dedica profesionalmente a las artes terapéuticas pero la música es una de las disciplinas que más ha desarrollado. No nació en O Ribeiro, sus abuelos sí, y eso la ha llevado a sentirse vinculada a esta tierra desde que era una niña. «He pasado aquí todos los veranos de mi vida, esta es una zona que siento como propia y por eso cuando me convertí en madre hace unos años me compré una casita en la aldea de Berán, Leiro, para que mi hijo experimentase lo mismo que yo», dice. Fruto de ese amor por el rural ourensano decidió poner en marcha el proyecto RibeiroLandArt: «Busca ofrecer acciones que unan la creación artística y el disfrute de la naturaleza en esta tierra llena de espacios maravillosos».

Aunque el covid-19 paralizó los talleres previstos, con el avance del verano van empezando a ver la luz algunos de ellos. Uno de los más peculiares tendrá lugar este viernes. Se trata de una cata musicalizada ofrecida por el ciclo Orujo de Galicia. Los 5 elementos. Una degustación de los cinco productos que forman parte de los Aguardientes y Licores Tradicionales de Galicia, dirigida por la vocal y enóloga del Consejo Regulador, Sonia Otero. La acompañará la voz y la música de Rebeca, quien ha conseguido crear diez canciones, dos inspiradas en cada espirituoso -una con letra y otra instrumental-. «Los temas acompañan la propia cata con el fin de aportar algo más. Es un proyecto muy ilusionante porque los elementos inspiradores son bebidas íntimamente ligadas a O Ribeiro por lo que su olor y su sabor han sido capaces de transportarme a recuerdos de mi infancia. He intentado transformar en melodía un montón de ideas que se me agolpaban en la cabeza y ha sido muy interesante y bonito», dice. El harmonioso y sonoro resultado se verá en la cata de este viernes en Leiro.