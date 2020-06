Una sentencia anula la modificación de las condiciones de un trabajador de la Diputación

0

Facebook 0 Twitter 0 WhatsApp 0

La Voz de Galicia La Voz

Ourense 25/06/2020 15:08 h

Las modificaciones en las condiciones laborales de un trabajador de la Diputación acordadas por decreto del pasado mes de febrero han sido anuladas por un juzgado. La sentencia considera que esos cambios no fueron debidamente justificados por la institución. «Unha vez máis temos que ver como deben ser os tribunais os que corrixan as decisóns arbitrarias e inxustas do presidente da Deputación Provincial, que pensa que a democracia e a xestión dunha empresa pública consiste en decretar actuacións que non están informadas previamente polos responsables correspondentes ou polo menos os traballadores non eran coñecedores de informe algún», denuncia la CIG.