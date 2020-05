Sandra Quintas, nueva alcaldesa de Bande, gobernará sin cobrar dedicación exclusiva

0

La Voz de Galicia

ourense 30/05/2020

El pleno de Bande nombró como alcaldesa a Sandra Quintas Vázquez, que venía ejerciendo en funciones desde la renuncia al cargo del ex regidor José Antonio Armada, una vez que fue incluido en la lista del PP a las elecciones autonómicas. El pleno votó este sábado a la nueva alcaldesa, con el apoyo de los seis concejales del PP y el rechazo de los tres ediles del PSOE, cuyo portavoz tomó después la palabra para un duro discurso de recibimiento a la regidora.

Previamente, antes de la candidatura de Sandra Quintas, el secretario dio cuenta de la renuncia a la candidatura a alcalde del que fue el número dos de la lista del PP en las municipales, Antonio Rodríguez Pérez. La número tres era Quintas. Una vez formada la mesa de edad, se expusieron las candidaturas de cada grupo, con el PSOE presentando a José Luis Álvarez. La votación se hizo de forma ordinaria, a mano alzada, a propuesta del exregidor Armada. Sandra Quintas tomó posesión y juró el cargo.

Antes de pronunciar ella su primer discurso, tomó la palabra el portavoz socialista, José Antonio Álvarez López quien manifestó la «repulsa a este tipo de prácticas caciquís». Mencionó que el PSOE pensó en levantarse del pleno para protestar. «Non compartimos esta forma de actuar para perpetuar unha dinastía que tanta miseria trouxo ao pobo. É a perpetuación do rexime dinástico-baltariano de tipo caciquil. Vostede herda o cargo pero tamén a débeda e as falcatruadas do anterior alcalde», recriminó el socialista. Álvarez añadió que esta elección de alcaldesa -sobrina de la diputada del PP Ana Belén Vázquez- «só favorece a unha familia e a Baltar non se lle pide nada para Bande».

Sandra Quintas aludió a que el portavoz del PSOE en Bande seguía el esquema de su partido en Madrid y en la Diputación y que su intención era hacer una «oposición sucia». «Pasamos unha crise grande e vostede non chamou nin veu preguntar se os veciños necesitaban a súa axuda. Chamámolo para unha reunión cos comerciantes para tratar as axudas pos-covid e non asistiron», le respondió la regidora.

La alcaldesa le dijo que no iba entrar en su política y continuó aludiendo a que la decisión de asumir el cargo no fue fácil y que sabe que no fue la persona a la que votaron como cabeza de lista, aunque cree que los ciudadanos eligieron al número uno y a quienes le acompañaban. Aseguró Quintas que no va a tener sueldo como regidora y que va a seguir con su trabajo actual -es jefa territorial de la Xunta- sin cobrar dedicación exclusiva al Concello, pero que dedicará su tiempo para que «os veciños se sintan orgullosos». Afirmó que en este complicado momento, no es época de grandes inversiones, sino de estar con las personas.

Dio las gracias a Armada y aseguró que continuará el camino iniciado por el anterior alcalde, mencionando proyectos como la búsqueda de la declaración de aguas minero-medicinales para las aguas termales de O Baño, el paseo fluvial del río Badella o las viviendas sociales que pronto se adjudicarán.

Armada, que seguirá como concejal, afirmó que mantendrá su compromiso de seguir trabajando para Bande y con esta «extraordinaria alcaldesa». Reprochó al PSOE sus alusiones personales y dijo que quien quiera «restar, que se aparte e non moleste».

A continuación, hubo otro pleno, de carácter extraordinario y urgente, para votar la adhesión del Concello de Bande al pacto de alcaldes que propuso la Comisión Europea para reducir las emisiones de CO2. La adhesión a este pacto es un requisito para poder pedir la línea de subvenciones que va a sacar la Xunta pare hacer el plan de acción de energía sostenible y cuyo plazo termina el 15 de julio, de ahí la urgencia del pleno. Por unanimidad, se aprobó la urgencia y la adhesión de Bande a dicho pacto europeo.