Rechazan la demanda de la CIG que pedía test continuos a trabajadores de una empresa de ambulancias

ourense 27/05/2020

El Juzgado de lo Social 3 de Ourense rechazó la demanda que la CIG presentó contra Ambulancias do Sil, adjudicataria del transporte urgente en las zonas de Valdeorras, Verín y Monforte, en la que la central solicitaba que la empresa debía hacer a sus empleados test de coronavirus de doble banda mientras dure la pandemia. Estas pruebas ya fueron practicadas en una ocasión y la jueza indica en su sentencia que la empresa también facilitó material de protección frente a contagios a sus trabajadores.

Lo que pedía el sindicato era que se continuasen realizando los test mientras dure la pandemia, algo que la jueza rechaza pues no hay normativa que obligue a ello. Lo que es obligatorio para las empresas es proporcionar material de protección, algo que sí hizo, y fue efectivo pues se recoge que en esto dos meses no hubo casos positivos. Los test sirven para un día, y solo para detectar el coronavirus, no para prevenir, precisa la magistrada en su resolución.