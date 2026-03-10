Jamenéis de por aquí

David Zorrakino | EUROPAPRESS

Atendiendo al gesto de Arnaldo Otegi, como de estar enriqueciendo uranio con sus dedos, podría decirse que la reunión del ayatolá batasuno con la coronilla de su homólogo catalán, monseñor Oriol Junqueras, está yendo rematadamente bien. Pero ya se sabe que en la política las cosas, en ocasiones, no son lo que parecen. O sea, que a lo mejor esta cumbre fundamentalista de Barcelona acaba como el rosario de la aurora y ambos, el de las cejas un poco estilo Zapatero y el presunto jefe de Rufián, acaban buscándose otras compañías para ir a tomar el brunch. Sería contra todo pronóstico, porque no hace falta ser un lince para ver que nuestros Jamenéis tienen varias cosas en común. Empezando por que los dos pasaron un tiempo a la sombra, y esa experiencia necesariamente une, y acabando por que por circunstancias de la vida y de la aritmética parlamentaria son socios preferentes de Donde dije Pedro. O sea, que aquí paz y después Bildu.