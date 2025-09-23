El dolor de muelas de Isabel

Diego Radamés | EUROPAPRESS

Hay personas que parece que solo tienen colmillos y resulta que también esconden en la boca alguna que otra muela. Le pasa a la novia de ese novio de tan descriptivo apellido: Amador. A Isabel Díaz en esta foto es como si le doliesen varias muelas, al menos una. El instante molar sucede después de que una jueza envíe al banquillo a ese presunto Amador de euros de curso ilegal. Acaso para mitigar ese dolor, acto seguido ella escupe sapos y culebras contra el premier de la Moncloa, don Colmillos. Dirá la susodicha novia que el momento judicial del caso en el que anda el novio del que usted me habla es una maniobra del marido de Begoña para tapar sus propios escándalos: «Y mira, hoy tenemos el procesamiento de su hermano». Ayuso, sugiriendo que Justicia y prensa están al servicio de Donde dije Pedro. Y aún estamos en el primer asalto. Que la vocación de esta mujer es ser un dolor de muelas lo sabe hasta el dentista de un tal Alberto Núñez Feijoo.