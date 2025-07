Yolanda se queda

Carlos Luján | EUROPAPRESS

Quién sabe si Yolanda Díaz estaba dando un ultimátum a Donde Dije Pedro o contando un chiste. Si era lo primero, tuvo gracia: «Estamos muy enfadados». Han pasado 17 días y en Sumar ya no parecen ni un pelín incómodos, basta verla a ella apeándose del ford, pero que no cunda el pánico, en nada vuelve a subir. En el ínterin, Peter Desolado prometía encuestas de Tezanos para combatir la corrupción, cosa que parece convenció a Yolanda: «Yo sé que usted es honrado». Lástima que nadie enfocase en ese instante al hermano de David, porque a lo mejor lo pillaban en plan: «¿Quién?, ¿yo?». Sumar se queda. Va a ser que no tiene a dónde ir. Extraño país, donde la mancha de la corrupción de unos se trata con la corrupción de otros. No lleva ni 20 días el muy Cerdán de pensión completa en Soto del Real y ya no se sabe si el hombre era un alto cargo del PSOE, subalterno de Cristóbal Montoro o socio del novio de Isabel Díaz Ayuso. En dichas circunstancias, que alguien diga hasta aquí hemos llegado sería demasiado honrado. O sea, un escándalo.