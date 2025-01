Alberto Ortega | EUROPAPRESS

He aquí el hombre que para la vicepresidenta y ministra de Trabajo es algo así como el Cuerpo del delito del resiliente Pedro. Responde al nombre de Carlos Cuerpo, compi de Economía, una «mala persona» que anda poniendo palos en las ruedas de su plan estrella, la reducción de la jornada laboral. Sí, Cuerpo, que otra vez habrá dejado con mal Cuerpo a la fundadora de Sumar —o Restar, si miramos las encuestas— al proclamar que reducir la jornada es «una prioridad» del Gobierno, pero que hay que abordarla «de manera eficiente y sostenida en el tiempo». Inusualmente afeitado, con gafas de no romper un plato y rivalizando en sonrisa profidén con la portavoz Alegría, Pilar, este Cuerpo añade que para ello están «poniendo toda la carne en el asador». Pero la sensación que queda es que la carne colocada en la parrilla pertenece a Yolanda Amortizada Díaz. Lo cual precisamente a ella no debería pillarle de sorpresa, pues son cosas y puñales que pasan en toda coalición que se precie.