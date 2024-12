Políticos y alcantarillas en la misma foto

Kai Forsterling | EFE

Ironías de la fotografía: un político y una alcantarilla juntos. Prácticamente, primos hermanos. Si lo sucedido no fuera lo suficientemente grave, podríamos insinuar que la ministra de Defensa se ha puesto a mirar por la boca abierta de este sumidero, en Picaña, una de las localidades arrasadas por la dana, en busca de una clase política, compañeros y no tanto, empeñada en colocarse al nivel de las profundidades de un desagüe. Y que, como sigan mirando, los ojos de Margarita Robles se saldrán de sus órbitas y se tropezarán con los de un colega, o con los de su jefe, o con los del político que es que peor, imposible, que no es otro que Carlos Mazón, de profesión sus largas sobremesas, quien a estas horas, y contra toda lógica, y contra toda inteligencia, se sigue comiendo el turrón. Y luego los pedros y los albertos se preguntarán por el crecimiento del populismo, por este hedor, digamos, a alcantarilla. Y el día en el que decidan quitarse la pinza de la nariz a lo mejor ya es tarde.