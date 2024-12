Diego Radamés | EUROPAPRESS

La cara. Sí, no siempre es el espejo del alma. O quién sabe. De la boca fruncida de este hombre acaban de brotar estas cuatro palabras: «Nos vamos a divertir». El hombre en cuestión es Óscar López, ministro y fontanerísimo de Pedro Sánchez, y está anunciando que lo han puesto a los pies de los caballos, perdón, que será el próximo esparrin, perdón, que será el próximo rival de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Madrid, he ahí la gran piedra en el zapato del PSOE. Ahora, en el zapato de Óscar López, el hombre que anuncia diversión inminente con la cara que uno pone cuando en un casting te piden «rostro de afligido». Sí, hay políticos que no han nacido para la actuación. López dice que quiere acabar con la «máquina del fango», el «trumpismo» y la «fachosfera» del PP de Madrid. Que el hombre va a necesitar algo más que suerte lo sabe hasta Feijoo. «Nos vamos a divertir». Palabra de Óscar López. Palabra de político. O sea, que se preparen los sufridos electores.