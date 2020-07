Sánchez votó por el BNG

0

La Voz de Galicia César Casal

13/07/2020 20:03 h

Sánchez sigue mudo. Como Iglesias. Lo de Iglesias lo explicó Errejón muy bien el que fue el otro componente del entonces dúo Pimpinela morado, hasta que llegaron ellas: «Eso (Podemos) ya no existe. Existe una cosa que se llama UP y que tiene los resultados de siempre de IU». El descalabro del PSOE gallego es más difícil de aclarar y tiene mucho que ver con que Sánchez lleva meses diciéndole a los gallegos que voten al BNG. Y, cuando no era Sánchez quien nos invitaba a votar al BNG, aparecía Adriana Lastra y hacía lo mismo. Montero también empujó lo suyo con sus explosiones verbales. El hundimiento de Podemos y la campaña activa del PSOE desde el Gobierno por el BNG se sumaron a la tarea impecable, coherente e infatigable de Ana Pontón para alzar al Bloque a los 19 escaños. Cada vez que Sánchez ejercía de presidente y negociaba con Teruel Existe, o con Revilla, o con los canarios, o con los valencianos, los gallegos se sentían agraviados y se alejaban del voto al PSdG. Tampoco ayudó el presidente a fidelizar el voto con decisiones como las de los fondos que desaparecieron de las comunidades cumplidoras como la gallega. Tampoco el comportamiento de ministras socialistas que no existen como Ribera en la crisis de Alcoa le hizo sumar apoyos al sobrino de Abel Caballero. Tampoco las distintas varas de medir desde Moncloa con las autopistas. Cada patada a la esquina atlántica era un lema para la campaña de Ana Pontón y el BNG. Así es que se batió el récord de Beiras. Encima catapultaron al único diputado en el Congreso, Néstor Rego, del frente nacionalista, con aquel acuerdo que tan bien se vendió y que, de momento, ha servido para poco. Néstor Rego, un gigante. Y los diputados gallegos de Podemos, socio en el Ejecutivo, liliputienses a su lado. En brasileiro, idioma hermano do galego, Pedro Sánchez y Adriana Lastra han sido los grandes torcedores do BNG.