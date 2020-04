0

La Voz de Galicia Manuel-Luis Casalderrey

21/04/2020 05:00 h

Ante la situación anómala provocada por el virus SARS-CoV-2, con las personas confinadas en sus viviendas, la enseñanza ha pasado de ser presencial a que se imparta docencia a distancia, a través de sistemas electrónicos de interacción entre profesores y alumnos.

¿Cómo finaliza este curso académico? ¿Cómo se evalúa a los alumnos al final de este extraño curso? Las autoridades académicas están devanándose los sesos para encontrar la solución.

Desde mi punto de vista, hay que tener en cuenta el esforzado trabajo de los profesores. Han tenido que adaptar sus clases presenciales a otras en las que los alumnos están al otro lado de la pantalla. Han tenido que buscar ejercicios y trabajos para tener elementos con los que valorar a sus alumnos. Por su parte, los alumnos han tenido que acomodarse a esta nueva forma de trabajar, interactuando con el profesor a distancia, resolviendo ejercicios, realizando trabajos, aclarando sus dudas, etcétera.

Todo este esfuerzo de profesores y alumnos hay que plasmarlo en las calificaciones que les correspondan por su trabajo en las clases presenciales y a distancia. No deben aprobar los que no han adquirido la formación suficiente. No puede darse aprobado general, ya que es comparativamente injusto, aunque se den también notables y sobresalientes, como decía una profesora de lengua extranjera acusada de dar aprobado general: «No, nenito, yo también doy notables y sobresalientes».