El confinamiento de la verdad

La Voz de Galicia Laureano López

03/04/2020 05:00 h

No hay manera de que nos miren a los ojos y nos den las aclaraciones debidas. ¿Hasta cuándo el confinamiento?, ¿para cuándo ni un sanitario ni un cuidador de mayores sin mascarillas, sin guantes, sin traje de protección?, ¿dónde están los respiradores?, ¿por qué no se actuó antes?, ¿qué pasa con nuestro futuro y con nuestro empleo? La apoteosis de ministros desfilando por las teles es un ejercicio del arte de hablar sin decir casi nada. Tenemos un Gobierno que no admite peros porque «lo primero es lo primero, hay que estar unidos». Vale pero, ¿qué es lo primero? Es como si el Ejecutivo hubiera decretado el confinamiento de las explicaciones. Su mantra diario es «saldremos de esta, volveremos a besarnos». Ministros con vocación de cuentacuentos: «Y comieron perdices». En esta orgía de ERTE se le está haciendo un expediente de regulación a lo más sagrado: la verdad, y nada más que la verdad.