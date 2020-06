«Síntome afortunada polo ambiente que atopei»

0

Gladys Vázquez

13/06/2020

«Cada vez somos máis os que temos que marchar a buscar sorte no estranxeiro para dedicarnos ao que nos gusta, á creatividade. Iso é moi triste». Esa es la percepción de la estradense Catarina Barcala. Con solo 23 años, y afincada en Nueva York desde hace seis meses, lleva un largo periplo a su espalda. Catarina siempre sintió una fuerte atracción por el arte y estudió Publicidad y Relaciones Públicas. Estuvo de Erasmus en Francia y desde ese momento no ha parado. Con el objetivo de ser directora de arte, hizo prácticas en Barcelona. «Antes de marchar, gañei un concurso internacional e o premio foi unha beca para estudar un máster de dous anos en Dirección de arte publicitaria en Miami Ad School México. A experiencia de México foi incríble, creo que marcou un antes e un despois no meu futuro. Non vou dicir que non ía asustada porque non sería certo, era moi lonxe e non coñecía a ninguén aló. O meu paso por México foi inolvidable», explica.

Estos estudios le han dado la oportunidad incluso de conocer el mundo de la publicidad en Japón. «Agora levo seis meses en Nueva York. Síntome afortunada pola xente e o ambiente laboral que atopei. Todo é moi de película. Neste momento o que quero é rematar o máster e levar os meus propios proxectos. Non cheguei cunha imaxe definida do que me ía atopar, pero se o fixera, seguro que o que vivín superaba as expectativas».

En la agencia R/GA se ha sentido «realizada», algo que afianza su pensamiento de que la creatividad, en su caso la publicitaria, está más valorada fuera:

«Nueva York coincidiu con One Show, que é un dos festivais de publicidade máis importantes do mundo, e este ano gañei co meu equipo creativo un Gold Pencil, que agora mesmo é o mellor recoñecemento que podería ter. No ranking de xóvenes creativos do festival quedei de número 34 entre miles de creativos de todo o mundo. Podes imaxinar como me sinto, nunha nube». Un aliciente que hace que ahora mismo vea que la Gran Manzana es su lugar.

«Vexo que moitos compañeiros que traballan en España teñen que compaxinar un traballo a xornada completa con traballos freelance ou ser profesores en escolas creativas. O que lle falta á industria é estar mellor valorada a nivel económico».