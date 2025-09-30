Detenido en Riotorto por maltratar a su mujer, una joven marroquí obligada a casarse y que había llegado hace solo dos meses
LUGO / LA VOZ
RIOTORTO · Exclusivo suscriptores
El hombre, que llevaba tiempo en esta localidad lucense, fue arrestado por dos presuntos delitos de amenazas y lesiones. Ella fue auxiliada por las empleadas de una farmacia, que la pusieron en contacto con la asistenta social01 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
La intervención de las empleadas de la única farmacia del pequeño municipio de Riotorto (Lugo) puede haber significado salvarle la vida a una joven. Este martes, por la mañana, una mujer marroquí de unos 28