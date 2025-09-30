Detenido en Riotorto por maltratar a su mujer, una joven marroquí obligada a casarse y que había llegado hace solo dos meses

Vista aérea del núcleo de Riotorto, con la farmacia en donde auxiliaron a la joven a la derecha, de color verde oscuro ALBERTO LÓPEZ

La intervención de las empleadas de la única farmacia del pequeño municipio de Riotorto (Lugo) puede haber significado salvarle la vida a una joven. Este martes, por la mañana, una mujer marroquí de unos 28