Un informe europeo denuncia que un concejal del PP de Guntín que explotó a inmigrantes cobró 283.000 euros de la PAC estando ya investigado y condenado
LUGO / LA VOZ
GUNTÍN · Exclusivo suscriptores
Un estudio realizado por periodistas de varios países señala que José Vázquez Barreiro, que dimitió de sus cargos tras el juicio, se benefició de estas ayudas a pesar de estar inmerso en el procedimiento04 oct 2025 . Actualizado a las 13:10 h.
La publicación del informe Feeding Europe, failing workers: How cap fuels exploitation, redactada por periodistas de varios países europeos y financiada con fondos comunitarios, ha dejado resultados alarmantes. Según este estudio, empresarios de toda la Unión