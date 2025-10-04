Un informe europeo denuncia que un concejal del PP de Guntín que explotó a inmigrantes cobró 283.000 euros de la PAC estando ya investigado y condenado

André Siso Zapata
André S. Zapata LUGO / LA VOZ

Barreiro, a la izquierda de la imagen, fue condenado en septiembre del 2024 junto a otros dos socios en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo
Barreiro, a la izquierda de la imagen, fue condenado en septiembre del 2024 junto a otros dos socios en un juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Lugo A. S.

Un estudio realizado por periodistas de varios países señala que José Vázquez Barreiro, que dimitió de sus cargos tras el juicio, se benefició de estas ayudas a pesar de estar inmerso en el procedimiento

04 oct 2025 . Actualizado a las 13:10 h.

La publicación del informe Feeding Europe, failing workers: How cap fuels exploitation, redactada por periodistas de varios países europeos y financiada con fondos comunitarios, ha dejado resultados alarmantes. Según este estudio, empresarios de toda la Unión

