Brigadistas en primera fila contra los incendios: «Cada lume é un mundo, pero o máis importante é volver todos á casa»

Paula Álvarez García
PAULA ÁLVAREZ LUGO / LA VOZ

BECERREÁ · Exclusivo suscriptores

Los miembros de la Unidad Batracio de Becerreá, la única de Galicia dotada con uno de los equipos batracio de la Xunta
Los miembros de la Unidad Batracio de Becerreá, la única de Galicia dotada con uno de los equipos batracio de la Xunta ALBERTO LÓPEZ

La Unidad Batracio de Becerreá dispone de maquinaria pesada y, dentro del dispositivo de la Xunta, recorre Galicia en la lucha contra los incendios

09 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

Aunque no lo parezca, el fuego que devora los montes gallegos este verano es más débil que el equipo de profesionales que lucha contra él. El tesón de todos y cada uno de los trabajadores

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 74% dto.
Suscripción WEB 18€/año La mejor oferta del verano Suscríbete