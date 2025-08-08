Brigadistas en primera fila contra los incendios: «Cada lume é un mundo, pero o máis importante é volver todos á casa»
LUGO / LA VOZ
BECERREÁ
La Unidad Batracio de Becerreá dispone de maquinaria pesada y, dentro del dispositivo de la Xunta, recorre Galicia en la lucha contra los incendios09 ago 2025 . Actualizado a las 05:00 h.
Aunque no lo parezca, el fuego que devora los montes gallegos este verano es más débil que el equipo de profesionales que lucha contra él. El tesón de todos y cada uno de los trabajadores