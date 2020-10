Hallan a un hombre de Baralla que llevaba muerto 48 horas en un baño de un hospital de Barcelona

0

Lugo 16/10/2020 11:13 h

Hallan a un anciano que llevaba 48 horas muerto en un baño del Hospital Vall d'Hebron. La familia del fallecido, natural de Baralla, estudia demandar al centro médico barcelonés.

El hombre, de 89 años, fue encontrado muerto el pasado viernes en un lavabo público del Hospital Vall d'Hebron, centro al que acudió el miércoles anterior para hacerse una analítica y ya no regresó a su domicilio, por lo que podría haber estado tres días en el lavabo sin que nadie se percatase de ello, según informa Efe. Fuentes del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona han confirmado que el pasado viernes encontraron a una persona fallecida en un cuarto de baño público del centro sanitario.

La familia del anciano había denunciado a los Mossos d'Esquadra su desaparición el pasado miércoles, día 7, después de que no regresara del hospital, adonde había acudido para someterse a un análisis de sangre rutinario. Aunque la desaparición del anciano se produjo el miércoles, los Mossos d'Esquadra no avisaron a los responsables del hospital hasta el viernes, una vez que revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad del hospital y comprobaron que el desaparecido había entrado, pero no había salido del centro.

«Los Mossos d'Esquadra nos avisaron el viernes de la desaparición y el viernes encontramos a la persona fallecida, que era un paciente ambulatorio, no ingresado, del hospital», ha confirmado un portavoz del hospital. Según el centro sanitario, «la Comisión de Seguridad del Hospital está revisando los protocolos de seguridad para saber exactamente cómo se ha producido esta situación. De este modo, evitaremos además que se pueda repetir una situación similar en el futuro».

El hecho es que el anciano podría haberse indispuesto el miércoles, entró en el baño y allí falleciera por causas que se desconocen, sin que nadie se percatase de su presencia desde el miércoles hasta que lo encontraron el viernes.

Los responsables del hospital barcelonés han explicado que se han puesto en contacto con la familia del fallecido para expresar sus condolencias «y explicarles los avances en la revisión del protocolo de seguridad».

Por su parte, la familia del anciano estudia emprender acciones legales y pide al centro médico que revisen los protocolos de limpieza y seguridad. Los familiares declararon a EFE que el Hospital Vall d'Hebron cometió una «negligencia terrible», han pasado «dos días de búsqueda terribles» y su pérdida «no será reparada con una disculpa».

El anciano de 89 años y diabético acudió por su propio pie al centro hospitalario a las 13.00 horas del pasado miércoles 7 para hacerse un análisis, tras el cual salió en buen estado, según explica la familia tras hablar con la enfermera que lo atendió. El enfermo «llevaba desde las ocho de la mañana sin ingerir nada», ya que es el requisito habitual para hacerse un análisis, un hecho que consideran «no es aceptable para una persona mayor y diabética que podía sufrir una subida o bajada de azúcar después de tantas horas sin comer».

La familia estudia emprender acciones legales una vez tengan los resultados de la autopsia, que determinarán la hora y causa de la defunción, aunque han asegurado que las probabilidades que estas se lleven a cabo son «muy altas». Los familiares del difunto han manifestado también su descontento con la actuación de los Mossos d'Esquadra que, según la familia, no acudieron al hospital hasta el viernes, aunque habían presentado la denuncia por desaparición dos días antes.