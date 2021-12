André S. Zapata

Durante unos minutos, solamente un biombo de plástico separó ayer a un vecino de Lugo y a la mujer a la que, presuntamente, violó en repetidas ocasiones durante años. La Audiencia Provincial fue escenario del juicio en el que se piden hasta 22 años de cárcel para N. S., que acumula gran cantidad de antecedentes penales. La Fiscalía lo considera autor de varios delitos de amenazas, agresión sexual, malos tratos, vejaciones injustas y maltrato habitual.

En realidad, son dos los hombres que se sientan en el banquillo. Además, de N. S., también se piden 21 meses de cárcel por un delito de explotación sexual — que la acusación particular también le imputa a N. S— para I. C. El letrado acusa a I. C. de «vigilar a la víctima mientras ejercía la prostitución». En total, N. S. se enfrenta a 22 años de cárcel, solicitados por la acusación particular, o a 17, los propuestos por la fiscal.